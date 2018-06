Le Stade Rennais a officialisé ce lundi la signature d'un nouveau renfort mis au service de Sabri Lamouchi. L'entraîneur du club breton pourra en effet s'appuyer, pendant les deux prochaines saisons, sur le milieu de terrain international suédois Jakob Johansson, arrivé en provenance de l'AEK Athènes.

"Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais. A l’occasion de ma venue à Rennes, j’ai découvert un club très structuré qui dispose d’un centre d’entraînement idéal et d’un stade magnifique. On m’a déjà parlé de l’ambiance au Roazhon Park et du public, J’ai hâte de pouvoir découvrir le championnat de France et de porter mes nouvelles couleurs la saison prochaine. Le projet qui m’a été exposé est clair et ambitieux. Je tiens à remercier le président qui a rendu possible mon arrivée".