Mercato Sporting: Deux champions d'Europe rompent leur contrat !

Les graves incidents survenus entre des "supporters" du Sporting Portugal et certains de leurs joueurs il y a quelques semaines ont eu des conséquences. Trois joueurs ont ainsi fait savoir à leur employeur qu'ils avaient décidé de rompre leur contrat avec effet immédiat pour "juste cause". Parmi ces trois joueurs figurent deux champions d'Europe 2016 avec le Portugal: le gardien de but titulaire de la Selecçao, Rui Patricio, et le milieu de terrain William Carvalho. L'ailier Daniel Lodence, 22 ans, a pris la même décision. Le président du Sporting, Bruno De Carvalho, a pris acte de cette décision sans la valider, mettant la responsabilité sur Jorge Mendes, agent de deux des joueurs en question.