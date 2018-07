Mercato Southampton: Lemina en partance pour Londres ?

Mario Lemina souhaite quitter Southampton et ne s'en cache pas, de même que la direction du club aimerait pouvoir transférer un joueur à la valeur marchande intéressante. Or, une nouvelle option semble se dessiner pour celui qui serait par ailleurs surveillé par Manchester City et Josep Guardiola.

En effet, le milieu de terrain formé à Lorient et passé par l'Olympique de Marseille et la Juventus Turin pourrait renforcer West Ham United dans les jours à venir. Les Hammers semblent sur le point de se séparer de Pedro Obiang, courtisé par la Sampdoria de Gênes, et aurait fait du Saint, international gabonais après avoir été sacré champion du monde U20 avec la France en 2013, une priorité au moment de remplacer l'Espagnol.