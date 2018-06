Mercato : Shaqiri pour oublier Fekir à Liverpool ?

Les fans du Liverpool FC rêvaient il y a encore quelques jours d'un secteur offensif presque rêvé en 2018-2019, avec Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah épaulés par Nabil Fekir. Mais samedi dernier, l'Olympique Lyonnais a officialisé la fin des négociations avec le club de la Mersey concernant son capitaine, sans que les raisons de cet échec soient communiquées. Les version diffèrent, entre un problème potentiel à la visite médicale sur le genou de l'international tricolore gravement blessé en septembre 2015, ou une proposition financière revue à la baisse par les Reds alors qu'un accord avait été trouvé au préalable.

Un habitué de la Premier League

N'y a-t-il plus aucune chance pour que l'attaquant des Gones file du côté d'Anfield cet été ? En l'état, oui, mais le mercato ne fait que commencer... Toutefois, selon les informations d'ESPN, la direction sportive des finalistes malheureux de la Ligue des champions aurait amorcé une autre piste dès vendredi dernier, soit au lendemain de la visite médicale effectuée par Nabil Fekir à Clairefontaine. Le LFC aurait directement pris contact avec le frère et agent d'un milieu de terrain offensif de Stoke City, relégué en Championship. Car Jürgen Klopp serait intéressé par le profil de Xherdan Shaqiri.

Gaucher comme le Lyonnais, et plutôt bon dribbleur, l'international suisse présente l'avantage de bien connaître la Premier League, puisqu'il vient d'y boucler une troisième saison de rang, terminant avec 8 buts et 7 passes décisives à son crédit. Par ailleurs, il s'est frotté par le passé à la Serie A sous les couleurs de l'Inter Milan, ou à la Bundesliga lorsqu'il portait la tunique du Bayern Munich. Shaqiri présente donc quelques garanties au regard du technicien allemand, et coûtera surtout bien moins cher que Nabil Fekir, qui devait rallier l'Angleterre contre 65 M€ et un bonus potentiel de 5 ou 7 M€. Suite à la relégation des Potters, le Suisse dispose lui d'une clause de départ fixée à 15 M...