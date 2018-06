En janvier 2017 déjà l’OM s’était positionné sur l’ancien enfant de la Meinau, alors sur le départ alors de Manchester United pour finalement rallier les bords de la Mersey et Everton. Depuis, la rumeur envoyant Morgan Schneiderlin à Marseille refait régulièrement surface, ravivée cette fois par le Daily Star, qui assure ce lundi que l’intéressé souhaiterait revenir en Ligue 1 et sous les couleurs olympiennes en particulier.

Everton cherche à dégraisser cet été, et le milieu de terrain de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2021, reste une valeur sûre sur le marché des transferts puisque sa cote s’élève à quelque 20 millions d’euros. Un montant somme toute raisonnable pour un international tricolore qui évolue depuis 10 ans maintenant outre-Manche et qui jouit aujourd’hui encore d’une belle réputation forgée avant tout du côté de Southampton, son premier club anglais à son départ de Strasbourg en 2008.

Ces dernières semaines, l’OM avait semblé plus proche cependant d’un autre Bleu, Yohan Cabaye, en fin de contrat à Crystal Palace mais toujours en négociations à ce jour avec les Eagles pour prolonger son bail. Certes un peu plus âgé (32 ans), l’ancien Lillois et Parisien a l’avantage pour l’heure d’être libre, donc gratuit. Et Rudi Garcia de surcroit le connait bien pour l’avoir eu sous ses ordres au Losc. Au printemps dernier, Yohan Cabaye était apparu dans les travées du Vélodrome. Un rapprochement indéniable resté sans suite jusqu’alors.