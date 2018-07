Pour la plupart des médias italiens et même espagnols, le sort de Cristiano Ronaldo est scellé: le quintuple Ballon d’Or évoluera la saison prochaine à la Juventus Turin. L’officialisation de son transfert ne serait plus qu’une question d’heures, une présentation aux supporters turinois étant même évoquée pour samedi. Interrogé par Record, Jorge Mendes, s’il a pris soin de ne jamais citer la Juve, a clairement ouvert la porte à un départ de CR7.

"S’il part, ce sera une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa brillante carrière" Jorge Mendes

"Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, il sera éternellement reconnaissant au club, au président, à toute la direction, à tout le staff médical, à tous les employés sans exception et à tous les Madridistas éparpillés dans le monde entier. S’il part, ce sera une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa brillante carrière", a-t-il ainsi lancé comme pour tourner la page du club merengue. A en croire la Cadena Cope, le départ de Cristiano Ronaldo n’est pas aussi évident. La faute à un accord trouvé par le Real Madrid et Cristiano Ronaldo avant le début de la Coupe du monde.

D’après les informations de la radio madrilène, les deux parties se seraient en effet entendues sur un nouveau contrat portant son salaire à quelque 30 millions d’euros net par an, soit les émoluments évoqués en cas de transfert à la Juventus. Surtout, ce nouveau contrat était à nouveau assorti de la fameuse clause libératoire fixée à un milliard d’euros. Pour autant, le club merengue n'était pas fermé à l’idée d’un départ de sa star portugaise. A une condition : que Cristiano Ronaldo annonce publiquement son intention de quitter le Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ne veulent pas être portés responsables de ce transfert qui risque de faire du bruit dans la capitale espagnole.