Mercato Rennes: Un international Espoirs s'engage

Le Stade Rennais annonce ce mercredi l’arrivée de Romain Del Castillo. Formé à Lyon et sous contrat avec l’OL depuis 2015, le jeune attaquant de 22 ans était prêté ces deux dernières années à Bourg-en-Bresse et Nîmes. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives avec les Crocodiles la saison passée, l’international Espoirs tricolore a paraphé ce jour un bail de quatre ans, moyennant une indemnité de deux millions d’euros assortie d’un éventuel intéressement sur une vente future.

[#MercatoSRFC] ✅Le #StadeRennais F.C. est heureux d'annoncer la signature de Romain Del Castillo (22 ans). Formé à Lyon, révélé à Nîmes la saison dernière, l'attaquant international Espoirs français s'est engagé 4 ans avec les ⚫ ! ➡ https://t.co/GJYHTeY1GP#BienvenueRomain pic.twitter.com/JCm4xVK3fJ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 20 juin 2018