Mercato Rennes: Létang veut garder Khazri

Les Rouge et Noir feraient leur possible pour éviter qu’il retourne en Premier League ou qu’il soit vendu à un autre club de Ligue 1. Selon la presse anglaise, Saint-Etienne aurait proposé 9 millions il y a peu pour l’attaquant, et Sunderland jouerait sur la concurrence pour faire monter les enchères.

Une issue devrait être trouvée rapidement, selon le président rennais Olivier Létang: "On n’a pas abandonné l’idée de le conserver. La balle est dans ses mains. On attend une réponse. Ça devrait se décanter cette semaine, dans un sens ou dans l’autre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.