Mercato Rennes: Khazri ne va pas rester

Crédité d’une saison probante à Rennes alors qu’il était prêté par Sunderland, Wahbi Khazri ne retournera pas cet été chez les Blacks Cats, relégués en troisième division anglaise.

Satisfait de ses états de service, le Stade Rennais lui a dernièrement proposé un contrat de trois ans mais selon les informations de France Football, le milieu de terrain tunisien de 27 ans ne souhaiterait pas s’engager sur le long terme avec le club breton.

Dans les petits papiers de Monaco, l’OM, l’OL et Nice, Wahbi Khazri serait enclin à donner une nouvelle tournure à sa carrière. Le Besiktas Istanbul également compterait parmi les prétendants de l’ancien Bastiais et Bordelais et ne lésinerait pas sur les moyens.