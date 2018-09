Le bon début de saison d’Ismaïla Sarr n’aurait pas échappé à quelques-uns des plus grands clubs européens. Selon Calciomercato, Chelsea et Tottenham suivraient ainsi de près le jeune ailier du Stade Rennais (20 ans), déjà auteur de 3 buts toutes compétitions confondues. Arsenal et l’Inter Milan seraient également sur les rangs. L’international sénégalais est sous contrat jusqu’en 2021 avec le club breton.