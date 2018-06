Mateo Kovacic ne manque pas de prétendants ! Le milieu de terrain croate du Real Madrid est en effet très demandé. Cette fois, c'est Schalke 04, 2e de Bundesliga et donc qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, qui lui fait les yeux doux. Le club allemand va perdre Goretzka (en partance pour le Bayern) et compte le remplacer par Kovacic... Mais la lutte s'annonce très serrée et tant que le nouvel entraîneur du Real ne sera pas arrivé, Kovacic sera sans doute tenté de patienter.