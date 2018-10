Mercato Real Madrid: Wenger n’est pas prêt

Si le Real Madrid cherche à remplacer Julen Lopetegui immédiatement, alors son nouvel entraîneur ne sera pas Arsène Wenger. Cité parmi les candidats à la succession de technicien espagnol, démis de ses fonctions lundi, le manager français (69 ans) maintient qu’il ne reprendra pas du service avant janvier 2019.

"Je ne sais pas ce que je vais faire l’année prochaine, mais je serai de retour dans le monde du football et du sport, confirme l’ex-coach d’Arsenal à Talk Sport. J’ai une grande expérience et un énorme désir de partager ce que je connais. Où ? Je ne sais pas encore, mais ce sera seulement au Nouvel An."