Mercato Real Madrid: Un premier gros coup pour cette semaine ?

Alvaro Odriozola et Andriy Lunin, telles sont pour l’heure les deux recrues du Real Madrid cet été. Pas de quoi faire oublier le départ de Cristiano Ronaldo.

Mais à en croire la Sexta, les Merengue toucheraient au but concernant Thibaut Courtois. Le portier belge se serait en effet d’ores et déjà entendu avec les dirigeants madrilènes et un accord serait également en passe d’être trouvé entre les deux clubs moyennant un transfert évalué entre 35 et 40 millions d’euros.

L’officialisation du transfert ne serait plus qu’une question de jours, le temps pour les Blues d’avancer sur la quête du successeur du Diable Rouge.