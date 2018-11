Mercato Real Madrid: Un latéral dans le viseur

Le Real Madrid est actuellement dans une passe difficile. Et si la recherche d'un nouvel entraîneur reste la priorité, le club songe à Alfonso Pedraza, le latéral de Villarreal, annonce AS. Gaucher et international Espoir, il pourrait concurrencer le poste de Marcelo. Une recherche qui n'est pas nouvelle pour le Real qui croit fortement dans le potentiel de ce jeune joueur. Le Sous-Marin jaune ne facilitera pas son départ et s'en remet déjà à sa clause de départ d'un montant de 22 millions d'euros.