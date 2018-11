Mercato Real Madrid: Un joueur de City dans le viseur 

Le Real Madrid semble disposé à faire des folies lors des prochaines fenêtres des transferts. Ainsi, si The Sun annonce que Eriksen (Tottenham) et Rashford (Manchester United) sont ciblés, ce ne sont les seuls. Le club merengue aurait demandé à Brahim Diaz (natif de Malaga) de ne pas prolonger son contrat avec Manchester City. En manque de temps de jeu, l'attaquant espagnol connaît l'intérêt du Real à son égard et verrait d'un bon oeil revenir en Espagne. Mais il devra obtenir un minimum d'assurance de jouer...