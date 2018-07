Mercato Real Madrid: Réunion d'urgence pour le cas Ronaldo

La presse européenne est unanime – de la Gazzetta dello Sport à la BBC en passant par Marca et AS: Cristiano Ronaldo fait bel et bien l’objet d’une offre de 100 millions d’euros de la part de la Juventus.

Face à cette prise de position pour le moins ferme et inattendue, le président du Real Madrid Florentino Perez a décidé de convoquer une réunion d’urgence en présence de l’agent du joueur, Jorge Mendes.

Selon les médias madrilènes susmentionnés, la tendance resterait quoiqu’il advienne au départ de CR7, le patron merengue ne souhaitant pas s’aligner sur la proposition turinoise et les quatre saisons de contrat à 30 millions par an souhaités par l’attaquant portugais.