Mercato Real Madrid: Navas proposé en Serie A ?

Depuis plusieurs jours, la rumeur envoyant Keylor Navas à la Juventus Turin a enflé de l'autre côté des Alpes et des Pyrénées. Le gardien de but du Real Madrid, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2020, est annoncé chez des Bianconeri qui s'appuient pourtant déjà sur Wojciech Szczesny et Mattia Perin.

Mais selon les informations du Corriere di Torino, la Maison blanche est allée jusqu'à proposer à la Veille Dame les services de l'international costaricien, devenu la doublure du Belge Thibaut Courtois.