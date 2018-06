Mercato Real Madrid: Mourinho prépare un mauvais coup…

José Mourinho semble décidément avoir un faible pour les joueurs du Real Madrid. Car Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, régulièrement associés aux Red Devils dans les rumeurs de transfert, ne sont pas les seuls Mancuniens que lorgne le technicien portugais.

A en croire AS, José Mourinho songerait également à recruter Toni Kroos et ce malgré l’arrivée récente de Fred en provenance du Chaktar Donetsk. Déçu par la prestation de ses milieux de terrain, l’entraîneur de Manchester United souhaiterait complètement remodeler son milieu de terrain. Les Paul Pogba et consorts apprécieront…