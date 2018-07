Mercato Real Madrid: Mourinho encore à l’affût

José Mourinho en pince décidément pour les joueurs du Real Madrid. Car Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo ne sont les deux seuls joueurs merengue que lorgne l’entraîneur portugais. Raphael Varane ou Isco sont également régulièrement annoncés dans le viseur des Red Devils.

Et à en croire Marca, l’ancien entraîneur du Real en pincerait également pour Lucas Vasquez, par ailleurs courtisé par Arsenal et Liverpool. Des premiers contacts auraient été établis avec le milieu offensif madrilène qui attend néanmoins d’en savoir plus sur les intentions de Julen Lopetegui à son sujet avant de demander à quitter les vainqueurs de la dernière Ligue des champions.