Longtemps annoncé sur le départ du Real Madrid lors du dernier mercato, Luka Modric (33 ans) serait toujours dans le viseur de l’Inter Milan, indique le Corriere dello Sport.

Le milieu croate, élu Joueur UEFA et Fifa de l’année, est sous contrat jusqu’en 2020 et souhaiterait bien quitter les Merengues, six ans après son arrivée.

Pour rappel, Modric peut rejoindre le club italien dans deux mois et continuer à disputer la Ligue des champions avec les Nerazzurri.