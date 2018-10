Mercato Real Madrid: La déprime de Modric ?

Au club depuis l'été 2012, Luka Modric semble vivre assez mal la fin de cycle du Real Madrid... Le milieu de terrain polyvalent de 33 ans serait même malheureux dans la ville espagnole, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. L'international croate serait toujours plus désireux de rejoindre l'Inter Milan, qui avait fait le forcing l'été dernier pour engager l'ancien Spur de Tottenham.

Le Merengue souhaiterait même que les Nerazzurri reviennent à l'assaut en janvier prochain dans le but de le débaucher. Par ailleurs, Modric ne serait pas un partisan du coaching et des méthodes de Julen Lopetegui, et n'aurait pas apprécié que le président Florentino Pérez ne lui propose pas un nouveau contrat malgré un bail courant jusqu'au 30 juin 2020.