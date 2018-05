Mercato Real Madrid: La clause libératoire d'un défenseur activée ?

A 23 ans, il vient de terminer sa quatrième saison pleine au sein de l'Atlético de Madrid, et figure désormais parmi les défenseurs centraux les plus prometteurs en Europe. José Maria Gimenez, sous contrat avec les Matelassiers jusqu'en juin 2020, serait notamment dans le collimateur du Bayern Munich, de la Juventus Turin et de Manchester United.

Mais selon les informations de Marca, l'international uruguayen pourrait prendre la direction de l'ennemi juré: le Real Madrid. En effet, les Merengues de Zinedine Zidane seraient prêts à activer la clause libératoire de l'intéressé, contractuellement fixée à 60 millions d'euros.