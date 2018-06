Mercato Real Madrid: Kovacic frustré par sa situation au club

Après la victoire étincelante contre l’Argentine, le milieu de terrain croate du Real Madrid Mateo Kovacic a exprimé son désir de quitter le club.

Avec un faible temps de jeu cette saison et bloqué par les monstres Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, Kovacic en a assez de se contenter de quelques dizaines de minutes en fin de match, et désire avoir un rôle plus important dans une équipe.

Ainsi, il s’est exprimé dans les colonnes de Marca: "J’aimerais jouer plus au Real Madrid, parce que j’adore le football et être sur le terrain." Mais il souhaite désormais quitter le club pour avoir plus de temps de jeu: "Je sais que c’est difficile d’être titulaire au Real. Je connais la situation, mais je pense que la meilleure chose pour moi, c'est de partir dans un autre club où j’aurai l’occasion d’être un titulaire régulier."