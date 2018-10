Mercato Real Madrid: Florentino Perez a cherché à recruter Mourinho 

Un retour de José Mourinho au Real Madrid, cela plairait manifestement beaucoup à Florentino Perez. Ainsi, alors que Julen Lopetegui ne lui donne pas satisfaction à Madrid et que José Mourinho est sur la sellette du côté de Manchester United, le président madrilène est entré en contact avec l'entourage du technicien portugais, révèle El Pais. Et la réponse du Portugais n'a pas traîné: "Je suis heureux ici et je veux aller au bout de mon contrat". Un non clair et net...

Les noms de Conte, Wenger ou Solari continuent de circuler pour prendre la suite de Lopetegui s'il venait à être destitué.