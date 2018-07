Ses propos tenus à l’issue de la finale de la Ligue des Champions prennent chaque jour un peu plus de sens. Sitôt son troisième sacre européen consécutif consommé, Cristiano Ronaldo, éclipsé par Gareth Bale sur la pelouse, avait causé un véritable séisme en évoquant le Real Madrid au passé. Le quintuple Ballon d’or s’était certes fendu, le lendemain, d’une séance de rétropédalage au moment de célébrer cette nouvelle victoire en Ligue des Champions, le départ de Cristiano Ronaldo ne tient désormais plus de la simple rumeur.

Son transfert vers la Juventus Turin pourrait d’ailleurs être acté dans les toutes prochaines heures. Son avenir devrait en effet être scellé ce jeudi au cours d’une réunion entre Florentino Perez, le président du Real Madrid, et Jorge Mendes, l’agent de l’ancien Mancunien. Décidés à tourner le plus rapidement possible une page synonyme de quatre victoires en Ligue des Champions, les dirigeants madrilènes entendent valider son départ au cours de cette réunion. Un empressement qui n’est évidemment pas sans heurter Cristiano Ronaldo, qui a pour sa part trouvé, selon AS, un accord total avec la Vielle Dame avec à la clé un salaire de 30 millions d'euros.

A en croire Marca, le Portugais vivrait par ailleurs mal d’être ainsi bradé par le Real Madrid. Les 100 millions d’euros réclamés par les Merengue pour sceller son départ vers la Juventus Turin sont ridicules à ses yeux et témoignent du peu de considération du club madrilène à son égard. "Si je ne vaux que 100 millions d’euros, c’est vraiment qu’ils ne me veulent plus", estime le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions.

Matuidi et la possible arrivée de Ronaldo à la Juve :