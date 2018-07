Thibaut Courtois serait proche d'un accord avec le Real Madrid, annonce Marca. Le portier belge, élu meilleur gardien de la Coupe du monde, n'a plus qu'un an de contrat avec Chelsea. Le joueur aime tout particulièrement l'Espagne et pourrait retrouver ses enfants à Madrid. Il reste encore au Real à convaincre les Blues. Le quotidien espagnol évoque une somme de 35 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du Diable rouge.