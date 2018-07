Mercato Real Madrid: Benzema d'accord avec le Milan ?

Karim Benzema serait d'accord pour aller au Milan. Le club italien le suit de très près, à en croire vendredi soir Sky Sport et son reporter Gianluca Di Marzio (voir ci-dessous). Les représentants du Français de 30 ans auraient été vus avec l'intermédiaire Ludovic Fattizzo lundi au centre d'entraînement des Rossoneri. Et le coach de ces derniers, Gennaro Gattuso, aurait déjà parlé directement au joueur. À qui, toujours selon Di Marzio, l'on proposerait le même salaire qu'au Real Madrid (neuf millions d'euros par saison), mais jusqu'en 2022 et non jusqu'en 2021. Reste maintenant à connaître la position de l'institution merengue.

