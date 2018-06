Mercato Real Madrid: Bale se décidera après avoir rencontré Lopetegui

L'avenir de Gareth Bale s'écrit toujours en pointillés du côté du Real Madrid. Le départ de Zinedine Zidane change évidemment en partie la donne pour le Gallois qui demandait des assurances de jouer davantage dans les moments importants. Julen Lopetegui renvoyé de la sélection espagnole, Bale va pouvoir être fixé plus rapidement. Selon AS, il souhaite a priori partir et Lopetegui va devoir se montrer convaincant face à au double buteur de la dernière finale de la Ligue des champions actuellement en vacances aux Etats-Unis.