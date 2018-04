Mercato Real Madrid: Bale ne dit pas non au Bayern

Plutôt annoncé en Premier League en cas de départ du Real Madrid lors du prochain mercato estival, Gareth Bale ne serait pas non plus contre un transfert au Bayern Munich. "En football, il ne faut jamais dire jamais, a confié l’ailier gallois à Sport Bild. Pour l’instant, je joue à Madrid et j’y suis bien.

"Le Bayern a une équipe fantastique et a toujours été l’un des plus grands clubs en Europe. Être associé à ce club est un honneur pour chaque joueur, a ajouté le joueur merengue. Mais à l’heure actuelle, je suis un joueur du Real Madrid."