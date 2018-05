Le Real Madrid sait que Gareth Bale n'est pas satisfait de son temps de jeu et qu'il envisage de quitter le club si la direction ne lui assure pas du changement pour la saison prochaine. Et selon plusieurs médias anglais, les Madrilènes ont d'ores et déjà fixé un prix de départ aux négociations pour le double buteur de la finale de la Ligue des champions 2018: 200 millions de livres (228 M€). Manchester United, officiellement candidat sait à quoi s'en tenir...