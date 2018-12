Mercato Real Madrid: Arsenal, Chelsea et Tottenham à fond sur Isco

Les problèmes relationnels entre Santiago Solari et Isco poussent clairement le milieu de terrain international espagnol vers la sortie. Et ce n'est pas parce qu'il va jouer en Coupe du Roi ce jeudi que cela va changer grand chose. Pour Isco, il semblerait que la Premier League soit une probable destination. En effet, après le Manchester City de Guardiola, ce sont trois clubs londoniens qui serait prêts à faire des folies pour l'enrôler. Selon The Sun, Arsenal, Chelsea et Tottenham sont clairement sur les rangs. Avec un avantage pour les Gunners puisque c'est Emery qui l'avait lancé en première division à Valence.