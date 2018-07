Mateo Kovacic ne cache pas ses envies d'ailleurs. Barré au Real Madrid par Kroos et Modric, le milieu de terrain croate souhaite quitter le Real Madrid dès cet été. De nombreux clubs sont sur les rangs dont la Juve, la Roma et l'Inter par exemple ou encore Tottenham et Manchester United. Et voilà que Manchester City s'est également positionné, annonce le Mirror.

Kovacic aurait alors à gagner sa place face à Gündogan et Fernandinho.