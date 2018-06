Mercato Real: 170M€ pour un international serbe ?

Selon le quotidien italien Il Mesaggero, le Real Madrid préparerait une offre de 150 millions d'euros pour le milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic, assortie d'un bonus de 20 millions supplémentaires. Cette offre serait accompagnée d'un salaire annuel de 6 millions d'euros pour le joueur.

Courtisé par de nombreux grands clubs (Juventus, Manchester United, PSG) après une saison remarquée, l'international serbe devrait être l'une des attractions du mercato. Si le directeur sportif de la Lazio Igli Tare avait estimé en mars que le joueur pourrait être vendu "pour un prix compris entre 80 et 90 millions d'euros", il est revenu sur ses propos à peine quelques mois plus tard, au vu du niveau de son joueur et de l'intérêt portés par d'autres équipes européennes. Le président du club romain Claudio Lotito a même affirmé avoir repoussé une offre de 110 millions d'euros.

Pour le moment, le joueur serbe né en Espagne n'a la tête qu'à la Coupe du Monde, même s'il sait que son avenir se jouera peut-être pendant la compétition: "Je déciderai où jouer et où continuer ma carrière seulement après la Coupe du Monde. [...] Je laisse la tâche de travailler sur mon avenir aux autres, mais je sens la pression sur moi et je sais que je vais devoir vivre avec ça pendant toute la durée de la Coupe du Monde", a t-il déclaré après la victoire de la Serbie sur la Bolivie en match amical.

Avec sa sélection, il affrontera le Brésil, la Suisse et le Costa Rica en phase de poules de la Coupe du Monde.