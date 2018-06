Mercato RCS: Monaco a fait une offre pour Aholou

Monaco serait passé à l'acte pour le milieu de Strasbourg Jean-Eudes Aholou, et aurait formulé une offre de 10 M€ selon France Football. Le club alsacien aurait cependant reçu une proposition plus élevée d'un club étranger, et attendrait au moins 5 M€ de plus pour libérer son joueur.

Pour sa première saison en Ligue 1, Aholou a disputé 35 matches et marqué à 5 reprises. Il était arrivé au Racing en janvier 2017 en provenance d'Orléans, et avait remporté la Ligue 2 dans la foulée avec le club.

En cas de départ, les Strasbourgeois serait intéressés pour accueillir Giannelli Imbula. Indésirable à Stoke, l'ancien milieu marseillais devrait être prêté une nouvelle saison par le club anglais, après une année à Toulouse.