Mercato PSG: Une cible s’éloigne

A la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer un entrejeu orphelin de Thiago Motta, le PSG a ciblé plusieurs joueurs à même de remplacer l’ancien Barcelonais. L’une d’elle mène notamment à Sergej Milinkovic-Savic, le milieu de de terrain de la Lazio Rome.

Mais à en croire l’agent de l’international serbe, ce dernier se plaît dans la capitale italienne et compte bel et bien rester à la Lazio. "J’ai lu tellement de choses au sujet de Milinkovic-Savic, mais je n’ai pas l’impression de l’avoir mis sur le marché, a-t-il ainsi déclaré à Sky Sports. S’il vaut 100M€ ? Le 29 aout dernier, j’ai refusé une offre de 110M€ pour Milinkovic-Savic et la Lazio est aujourd’hui un club fort et sain au niveau économique. Les rumeurs autour de Milinkovic-Savic me font rire." Ça a le mérite d’être clair.