Mercato PSG: Pour Cavani, ce serait "normal de rester"

Edinson Cavani, auteur d'un doublé en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco (3-0), a répondu aux questions de Canal Plus sur son avenir au sortir de la rencontre. L'Uruguayen a l'air déterminé à rester, mais reste préparé à une éventuelle décision différente de la part de la direction. "Ça fait cinq ans qu'on est ensemble, c'est fantastique. C'est une étape de ma carrière que je suis content d'avoir connu. Je suis heureux d'être ici. Si l'histoire d'amour va continuer ? J'espère oui. Jusqu'à mon dernier jour ici, je donnerai tout à ce club. Rester serait normal, j'ai signé un contrat. J'espère rester ici, mais parfois tu ne sais pas ce qui va se passer et si le club ne va pas vouloir autre chose", a expliqué Cavani. L'ancien joueur de Naples est devenu, samedi, le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de la Ligue derrière Pauleta et Stéphane Guivarc'h, à égalité avec Lilian Compan (13 buts).