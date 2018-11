Mercato PSG: La mise au point de l’avocat de Cavani

Rarement à son avantage depuis le début de saison avant son spectaculaire réveil, dimanche à Monaco, et plusieurs fois cantonné dans un rôle de remplaçant ces dernières semaines, Edinson Cavani, en fin de contrat en juin 2020, est l’objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir.

La plus insistante évoque son possible retour à Naples, où il a évolué durant trois saisons avant de rejoindre le PSG à l’été 2013. Une rumeur démontée par son avocat, interrogé par Radio CRC. "En tant que fan, je serais ravi de le voir avec Carlo Ancelotti. J’ai discuté avec Edinson après le match de Ligue des Champions et il m’a avoué être très heureux de l’accueil reçu. Edi ne dit rien mais un retour en janvier est impensable même si les rapports entre Aurelio De Laurentiis et Cavani sont bons", a ainsi confié Gennaro Famiglietti.