Mercato PSG: Buffon signe pour un an

Gianluigi Buffon est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le portier italien s'est engagé vendredi pour un an, plus une autre année en option. "Pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays, et seul un projet aussi ambitieux pouvait m’amener à prendre une telle décision, explique l'ancien portier de la Juventus sur le site du club. Pour avoir suivi son incroyable progression ces dernières années, je sais les rêves qui habitent le Paris Saint-Germain et tous ceux qui le portent dans leur cœur."