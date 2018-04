Il a marqué sur la pelouse de Manchester City (1-2) mardi dernier, il a encore marqué contre Bournemouth (3-0) ce week-end. Mohamed Salah ne s'arrête plus. L'attaquant de Liverpool est l'homme de cette saison, bien parti pour terminer meilleur buteur de Premier League (30 buts, 5 de plus qu'Harry Kane), et pourquoi pas meilleur joueur (ce sera lui ou Kevin de Bruyne, a priori). Voir peut-être même Soulier d'Or, comme l'indiquait son coach Jürgen Klopp il y a peu. De quoi susciter l'admiration de Mido, celui qui était avant lui la star du football égyptien.

Liverpool acceptera-t-il de le vendre ?

"Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais à mon sens Mohamed Salah est le meilleur joueur de l'histoire du football égyptien, a confié l'ancien joueur de l'Ajax et de l'OM à King Fut. La mentalité de Salah est bien meilleure que la mienne. Quand j'étais jeune, je n'ai reçu aucun conseil, et ça m'a porté préjudice par la suite. On a pu voir à quel point Salah était fort mentalement à la façon dont il s'est comporté quand il ne jouait pas à Chelsea."

Treize petits matches de Premier League entre janvier 2014 et janvier 2015, pour 2 buts et 2 passes décisives, c'est le bilan de Salah sous les ordres de José Mourinho chez les Blues. L'ancien joueur de Bâle s'est relancé en Serie A, à la Fiorentina puis surtout avec la Roma, avant donc d'exploser à Liverpool. Mais selon Mido, Salah peut aller voir encore plus haut. "Le Real Madrid le veut, et on a tous vus les mauvaises performances de Gareth Bale et Karim Benzema en 4-4-2, confie Mido. J'avais peur que Salah échoue à Liverpool, mais je pense qu'il est prêt à passer au niveau supérieur. Le Real Madrid pourrait utiliser toutes ses qualités." Reste à convaincre les Reds de céder leur nouveau joyau...