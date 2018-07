Mercato : Pogba, un retour possible à la Juventus ?

C'est ce que Tuttosport appelle "l'effet Ronaldo sur le mercato". La Juventus, après avoir frappé très fort en attirant dans ses filets le quintuple Ballon d'Or, pourrait s'offrir une autre star mondiale en la personne de Paul Pogba. L'international français, tout frais champion du monde, figure en effet en Une du quotidien turinois en compagnie de CR7. Et Tuttosport affirme tout simplement que Pogba aurait appelé la Juve dans le but d'évoquer un possible retour en Italie.

Le média italien s'appuie notamment sur une vidéo tournée dans le vestiaire français après le sacre face à la Croatie (4-2) où Blaise Matuidi, le milieu de terrain des Bianconeri, invite son compatriote à revenir dans le Piémont. Ce à quoi Pogba répond, en italien dans le texte: "Ah, la Vieille Dame." Bien évidemment, il ne faut pas tout prendre au premier degré dans cette séquence captée dans l'euphorie de la victoire, mais cela confirme que Pogba a gardé une certaine affection pour la Juve, où il s'était révélé entre 2012 et 2016.

Pendant ce temps là.. Pogba et Matuidi parlent de la Vecchia Signora ⚪️⚫️ #POGBACK pic.twitter.com/fKAwgL6Ppj — Juventus Fr (@Juventus_Fr) 15 juillet 2018

Vendre Higuain pour se payer Pogboom

A la Juve, Pogba est toujours en contact avec plusieurs joueurs, Matuidi donc, mais également Paulo Dybala, Andrea Barzagli ou encore Giorgio Chiellini. Il est toujours en bons termes avec Massimiliano Allegri, son ancien entraîneur, et c'est un point important. Rayonnant avec les Bleus, où Didier Deschamps lui a permis de trouver une place capitale dans le jeu comme dans le vestiaire, Pogba vient de vivre une saison difficile sous les ordres de José Mourinho à Manchester. Le fait que le manager portugais ait été reconduit à la tête des Red Devils pourrait-il l'inciter à aller voir ailleurs ?

Dans ce cas, la Juventus serait une destination crédible. Les champions d'Italie ont sauté sur une très belle occasion en s'offrant Ronaldo, il reste à savoir s'ils ont encore les moyens d'en faire de même avec Pogba, dont le transfert se négocierait sans doute au-delà des 100 millions d'euros. Récupérer un beau chèque en vendant Gonzalo Higuain à Chelsea pourrait être un bon point de départ.