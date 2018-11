Mercato : Pellegrini ouvre la porte à Nasri

Depuis trois semaines environ, la rumeur Samir Nasri agite l'entourage d'un club londonien... Ce n'est évidemment pas Arsenal, qui regarde vers le haut et n'a pas besoin d'enregistrer la signature d'un joueur au rendement désormais plus qu'incertain. Il s'agit de West Ham United, qui laisse le milieu de terrain offensif français profiter de ses installations pour s'entraîner au quotidien. Car à compter du 1er janvier prochain, le Marseillais de naissance pourra redevenir joueur de football professionnel, à condition qu'une formation soit intéressée par ses services à l'échelon visé par l'ancien international tricolore.

Pour l'heure, l'ancien Citizen de Manchester continue de purger une suspension pour dopage appliquée par la Fifa suite à une transfusion de vitamines en intraveineuse. Mais à 31 ans, Nasri veut évidemment rebondir. Dans cette optique, après une expérience amère en Turquie, sous les couleurs d'Antalyaspor, pouvoir rallier les Hammers représenterait une réelle opportunité. D'autant plus que c'est à un coach qui le connaît bien, Manuel Pellegrini, qu'a été confiée la mission de remettre West Ham en selle. Les deux hommes se sont côtoyés du côté de l'Etihad Stadium par le passé, et pourraient donc repartir pour une nouvelle aventure.

Néanmoins, rien n'est fait en l'état. L'ancien coach du Real Madrid ou de Villarreal a confirmé que l'éventualité était envisagée en interne, mais que rien n'était encore acté. Il faut d'une part que Samir Nasri retrouve une condition physique conforme à la pratique du football au plus haut niveau, et d'autre part que les parties concernées trouvent encore un terrain d'entente contractuel si une collaboration est envisagée. "Nous lui offrons une main tendue pour qu'il puisse revenir dans le football, a déclaré Manuel Pellegrini devant les médias. J'espère que, d'ici la fin de l'année, il sera de nouveau en condition, et si c'est bien le cas, nous essaierons de le conserver ici à West Ham". La balle est donc dans le camp de l'ancien Gunner...