Devenu l’un des symboles de l’équipe de France, qui affrontera l’Uruguay vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard vit une année complètement folle. Sélectionné parmi les 23 par Didier Deschamps, à la base pour être la doublure de Djibril Sidibé dans le couloir droit, le défenseur tricolore a su profiter de la méforme du latéral monégasque pour s’installer dans le onze depuis le début de la compétition en Russie. Et ne plus en sortir.

Une ascension devenue irrésistible depuis son splendide but inscrit contre l’Argentine, en huitièmes. Cette reprise venue "de nulle part", dixit Antoine Griezmann, l’a fait basculer dans une autre sphère. Aujourd’hui, sur Internet, des chansons à sa gloire fleurissent et la cote de l’ancien Lillois (22 ans), qui est désormais surnommé "Mark Landers" plutôt que "Jeff Tuche" au sein du groupe, ne cesse de grimper. Inquiétant pour son club de Stuttgart ? Pas à court terme.

Selon Kicker, il est acté que Benjamin Pavard restera une année de plus au VfB. Mais pas au-delà. Ses dirigeants auraient effectivement déjà trouvé un accord pour 2019 avec le Bayern Munich, qui pourrait offrir 35 millions d’euros pour l’enrôler. Le club du Bade-Wurtemberg aurait pu toucher plus s’il l’avait vendu cet été, surtout vu ses performances en sélection, mais il aurait donc préféré s’entendre avec le sextuple champion d’Allemagne en titre pour le conserver un an de plus.