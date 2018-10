Mercato OM: Zubizarreta revient sur le cas Gomis...

Depuis le départ de Bafétimbi Gomis, crédité de 20 buts en Ligue 1 au cours de l'exercice 2016-2017, l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à retrouver un attaquant aussi efficace que l'ancien international tricolore. Invité de RMC Sport ce lundi soir, Andoni Zubizarreta est revenu sur l'échec des négociations avec l'ancien Stéphanois ou Lillois après sa saison en prêt chez les Ciel et Blanc.

"Il sait très bien que nous lui avons fait une offre très intéressante. Et il a pensé que Galatasaray, c’était mieux pour lui parce qu’il avait un gros salaire, un gros contrat. Il a pris sa décision. On a tout fait et lui aussi, mais il a pris cette décision parce que c’était plus intéressant pour lui, a précisé le directeur sportif phocéen. On a tout fait, on a présenté une très bonne offre. Son agent a dit que c’était une offre très intéressante mais qu’il préférait aller à Galatasaray".