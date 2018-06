Mercato OM: Yaya Touré préfèrerait l’Angleterre...

Laissé libre par Manchester City, Yaya Touré se cherche un nouveau challenge. Et s’il a récemment dit le plus grand bien de l’Olympique de Marseille, confiant que le projet marseillais pouvait l’intéresser, l’international ivoirien souhaiterait rester en Premier League. Et ce afin de prendre sa revanche sur Pep Guardiola, qui l’a cantonné à un rôle de figurant à son arrivée chez les Citizens. C’est tout du moins ce qu’a assuré son agent Dimitri Seluk au média russe Sport24.

"Yaya a beaucoup d'offres en provenance de plusieurs pays, où ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Mais nous avons décidé de consacrer la saison prochaine à Guardiola. Et pour prouver aux fans de Manchester City que Yaya n'est pas fini pour le football. Il est plein d'énergie et veut jouer en Angleterre", a-t-il expliqué.

Et l’agent d’enchaîner: "Dans une période où d'énormes sommes sont dépensées en Angleterre dans le recrutement, je déclare officiellement que Yaya est prêt à s'engager en tant que joueur libre dans n'importe quel club anglais du Top 6 avec un salaire de 1£ par semaine. Mais avec un système de bonus. Je crois qu’un joueur comme Yaya ne dirait pas non à Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham et Liverpool."