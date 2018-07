Mercato OM: Une piste s’envole en défense

En quête d’un défenseur central afin de palier la longue indisponibilité de Rolando, qui n’en a pas moins signé un nouveau bail avec le club phocéen, l’Olympique de Marseille semble devoir faire une croix sur Kostas Manolas, un temps présenté comme l’une des cibles prioritaires de Rudi Garcia.

Également courtisé en Angleterre, l’international grec est en effet décidé à rester à la Roma, ce que confirment ses propos tenus lors de la reprise de l’entraînement. "L'année dernière, j'ai renouvelé mon contrat et je ferai toujours de mon mieux pour cette équipe. Je suis convaincu que nous allons faire encore mieux que la saison dernière, et je vais avoir un rôle important pour les jeunes et pour aider les nouveaux", a déclaré l'international grec à Roma TV.