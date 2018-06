Mercato OM: Une bonne nouvelle pour Luiz Gustavo ?

Parmi les hommes forts de l’Olympique de Marseille cette saison, Luiz Gustavo, arrivé l’été dernier dans la cité phocéenne, est inévitablement sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

A en croire France Football, le Milan AC ne serait pas le moins intéressé et prêt à passer à l’offensive. Mais ce serait sans compter sur les sanctions de l’UEFA au sujet du Fair-play financier. Auditionnés ce mardi par l’instance européenne, les dirigeants milanais n’ont pas convaincu et le club lombard, selon Sky Sports, devrait être exclu de la Ligue Europa la saison prochaine et voir ses finances encadrées.

De quoi obliger les Milanais à revoir leurs plans pour le mercato, que ce soit au sujet de Luiz Gustavo ou de Memphis Depay, également courtisé.