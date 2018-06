Mercato OM: Une bonne nouvelle pour Benatia ?

Rolando sur le flanc pour de longs mois et Aymen Abdennour rarement à son avantage depuis son arrivée l’été dernier, l’Olympique de Marseille entend profiter du mercato estival pour recruter un nouveau défenseur central. Les dirigeants phocéens auraient notamment des vues sur le turinois Mehdi Benatia,

Et à en croire le Corriere dello Sport, l’international marocain ne ferait plus partie des plans de la Juventus Turin. Beppe Marotta, le directeur sportif de la Vieille Dame, et Fabio Paratici, le coordinateur technique, souhaitent d’ailleurs s’entretenir avec lui pour lui signifier son placement sur la liste des transferts. Et afin de faciliter son départ, les dirigeants turinois ne demanderaient qu’une quinzaine de millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour l’OM même si l’ancien Munichois est très convoité, Arsenal en ayant fait l’une des priorités de son recrutement.