Mercato OM: Schneiderlin volontaire pour rejoindre Marseille ?

Dans les petits papiers de l’OM depuis un moment, Morgan Schneiderlin a toujours souhaité jusqu’alors poursuivre sa carrière en Angleterre. Une volonté qui ne serait plus d’actualité.

Passé par Southampton, Manchester United et Everton depuis 2008, l’ancien Strasbourgeois pencherait désormais pour un retour en France, et plus précisément à Marseille si l’on en croit le Daily Star.

Sous contrat trois ans encore du côté de Liverpool, le milieu de terrain de 28 ans est estimé à 20 millions d’euros. De quoi faire réfléchir les dirigeants phocéens qui semblaient s’être rapprochés dernièrement d’un certain Yohan Cabaye, libre de tout engagement pour sa part.