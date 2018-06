Mercato OM: Sakai courtisé en Premier League

Apprécié à Marseille pour sa combativité et sa polyvalence, Hiroki Sakai sort d’une saison pleine durant laquelle il n’a pas manqué de se faire remarquer. Le latéral japonais aurait notamment tapé dans l’œil de Crystal Palace, qui selon le Evening Standard serait prêt à proposer 12 millions de livres à l’OM (environ 13,7 millions d’euros).

Nul doute cependant que les Phocéens ne cèderont pas si facilement celui qui compose désormais avec la concurrence de Bouna Sarr côté droit, tout en pouvant dépanner à gauche.

Le tabloïd britannique fait également état d’un intérêt de Leicester et Brighton pour le Nippon outre-Manche, mais aussi du FC Séville et de grosses écuries italiennes telles que l’AC Milan, l’Inter et le Napoli.