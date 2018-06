Mercato OM-Rami: "Balotelli peut être "bien à l'OM"

Adil Rami n'a pas fait qu'amuser la galerie, dimanche, lors de son passage dans l'émission Telefoot. Le défenseur de l'Olympique de Marseille a aussi évoqué la possibilité de voir Mario Balotelli signer avec le club phocéen durant le mercato estival. S'il reconnaît avoir conversé avec son ancien coéquipier à l'AC Milan, il a simplement exprimé son enthousiasme à l'idée d'une réunion.

"Je n'ai pas essayé de faire le forcing. Je ne suis pas un agent ou un entraîneur. Je parle avec Mario car je le connais depuis très longtemps. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement et c'est une discussion qui nous regarde. Tout le monde sait que c'est un grand attaquant. Il peut être bien à l'OM. Il a gagné en maturité. Pour jouer ici, il faut un sacré caractère, du potentiel et surtout aimer le foot et mouiller le maillot".

Le club phocéen discuterait toujours avec l'Italien et son entourage pour tenter de trouver une issue positive dans ce dossier.